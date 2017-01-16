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Новые материалы
Брендинговое агентство Wellhead разработало новый дизайн упаковки для рассыпчатых бульонов Gallina Blanca
16.01.2017 | Дизайн
Брендинговое агентство Wellhead разработало новый дизайн упаковки для рассыпчатых бульонов Gallina Blanca     3
Wellhead, Брендинговое агентство
16.01.2017 | Интернет
Новый проект веб-студии АТИЛЕКТ для производственной компании     1
Атилект
E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»
11.01.2017 | События
E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»     0
10.01.2017 | События
Бизнес-тренинги и семинары от компании LiCO     1
16.01.2017 | Рекламные кампании
Lenta.ru и Lipton снова запускают «Хорошие новости»     0
АДВ
REG.RU объявляет о сотрудничестве с DataPro
12.01.2017 | Интернет
REG.RU объявляет о сотрудничестве с DataPro     0
11.01.2017 | События
«Гуров и партнеры» вступает в АПСО     0
Гуров и партнеры, PR-агентство
Стартовал приём заявок на AMEC AWARDS 2017
29.12.2016 | PR
Стартовал приём заявок на AMEC AWARDS 2017     0
Приложение с дополненной реальностью от МТС для сочинского Дендрария
13.01.2017 | Мобильный маркетинг
Приложение с дополненной реальностью от МТС для сочинского Дендрария     6
Spider Group
11.01.2017 | Брендинг
Агентство Initiative провело ребрендинг на глобальном уровне     0
АДВ
Татьяна Рукавишникова возглавила агентство MullenLowe Moscow
11.01.2017 | Кадры
Татьяна Рукавишникова возглавила агентство MullenLowe Moscow     0
АДВ
02.01.2017 | События
Около 100 PR-проектов соревнуются в Серебряном Лучнике - Юг     1
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Новости рынка
16.01.2017 | Законодательство
Станислав Говорухин внес в Госдуму законопроект о рекламе в фильмах на ТВ
16.01.2017 | Телекоммуникации
В половине дальних поездов появится Wi-Fi
16.01.2017 | Законодательство
Законопроект об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в Госдуме
13.01.2017 | ТВ
На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"

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Гимнастические коврики
16.01.2017
Полиграфия
Хенгеры
16.01.2017
Полиграфия
Книга 7бц _малым тиражом
13.01.2017
Полиграфия
Заказ на полиграфию и сувенирную продукцию
16.01.2017
Полиграфия
Печать открыток, офсетная печать
13.01.2017
Полиграфия
Численники, Календарные блоки
13.01.2017
Полиграфия
Голограммы
16.01.2017
Полиграфия
Нужны Брошюры срочно
13.01.2017
Полиграфия
Заказ на полиграфию
13.01.2017
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