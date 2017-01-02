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Новые материалы
02.01.2017 | События
Около 100 PR-проектов соревнуются в Серебряном Лучнике - Юг     1
Подведены итоги рейтинга разработчиков мобильных приложений 2016
28.12.2016 | События
Подведены итоги рейтинга разработчиков мобильных приложений 2016     0
27.12.2016 | Маркетинг
Интернет-агентство « ATOM Media» Поздравляет Вас с наступающим Новым годом и Рождеством     1
ATOM Media
26.12.2016 | BTL
Сертификация региональных агентств     0
Стартовал приём заявок на AMEC AWARDS 2017
29.12.2016 | PR
Стартовал приём заявок на AMEC AWARDS 2017     0
28.12.2016 | Интернет
Я, робот     0
Компания Unilever и агентство Initiative проводят имиджевую новогоднюю кампанию в поддержку бренда Dove «Обратный отсчет до Нового года»
27.12.2016 | Рекламные кампании
Компания Unilever и агентство Initiative проводят имиджевую новогоднюю кампанию в поддержку бренда Dove «Обратный отсчет до Нового года»     0
АДВ
26.12.2016 | Интернет
Synergy Friends заменит заблокированный Linkedin     0
28.12.2016 | Контракты
Победителем тендера на медиаобслуживание ритейлера «СПАР Миддл Волга» признано агентство M-Liner     0
АДВ
Соус «Миладора Краснодарский» - новинка от «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
27.12.2016 | Маркетинг
Соус «Миладора Краснодарский» - новинка от «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»     1
26.12.2016 | Радио
Реклама «Такси 777» на радио «Эрмитаж»     0
26.12.2016 | События
Открыта регистрация на конференцию по онлайн-аналитике для бизнеса — Go Analytics! 2017     1
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Новости рынка
09.01.2017 | Кино
«Викинг» захватил зрителей
09.01.2017 | ТВ
Смотрящие сменили лидера
09.01.2017 | Интернет-сервисы
Нелепая реклама питомника для собак и кошек стала интернет-хитом
30.12.2016 | Телекоммуникации
«Мегафон» получит контроль в Mail.ru Group

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Тендеры

Полиграфия
Листовки 1+0 (2 вида)
09.01.2017
Полиграфия
Сублимация 3м
09.01.2017
Полиграфия
Печать каталогов
29.12.2016
Полиграфия
Буклеты на скрепку+вклейка карты
09.01.2017
Полиграфия
Этикетки на бумаге
09.01.2017
Полиграфия
Сеть стоматологий нужна печать полиграфии и банер
27.12.2016
Полиграфия
Пакеты ПНД 4+0
09.01.2017
Полиграфия
Печать офсетом
30.12.2016
Полиграфия
Сотрудничество по изготовлению бланков
27.12.2016
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