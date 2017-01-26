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Новые материалы
Брендинговое агентство Wellhead разработало позиционирование, нейминг и дизайн упаковки лимонадов «Чудесам»
26.01.2017 | Брендинг
Брендинговое агентство Wellhead разработало позиционирование, нейминг и дизайн упаковки лимонадов «Чудесам»     5
Wellhead, Брендинговое агентство
25.01.2017 | Рекламные кампании
Джейсон Стэтхэм и Галь Гадот снялись в рекламном ролике конструктора сайтов Wix     0
Меньше рутины — больше продаж: REG.RU добавил массовые операции с лотами в «Магазин доменов»
19.01.2017 | Интернет
Меньше рутины — больше продаж: REG.RU добавил массовые операции с лотами в «Магазин доменов»     0
Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток
19.01.2017 | Дизайн
Команда REMAR Group выпустила набор авторских новогодних открыток     0
25.01.2017 | Рынок
Председатель банка «Россия» и экс-глава «Олимпстроя» займутся продажей рекламы на региональном ТВ и в интернете     0
Агентство DDH разработало новый дизайн тм «Сочный»
24.01.2017 | Дизайн
Агентство DDH разработало новый дизайн тм «Сочный»     0
19.01.2017 | PR
Команда REMAR Group посетила выставку «Агрорусь»     0
Команда REMAR Group выпустила открытки по дресс-коду
19.01.2017 | Дизайн
Команда REMAR Group выпустила открытки по дресс-коду     0
Tele2 объявляет «Другие правила»
26.01.2017 | Рекламные кампании
Tele2 объявляет «Другие правила»     0
23.01.2017 | PR
REMAR Group организовала торжественное открытие логистического центра WÜRTH в Санкт-Петербурге     0
Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»
19.01.2017 | События
Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях»     0
Команда REMAR Group организовала мастер-класс по гольфу для Grundfos
19.01.2017 | События
Команда REMAR Group организовала мастер-класс по гольфу для Grundfos     0
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Новости рынка
26.01.2017 | Социальные сети
Facebook начала размещать рекламу в мессенджере
26.01.2017 | Рекламный рынок
Московское метро отказывается от социальной рекламы
26.01.2017 | Поисковые системы
Google активизировала борьбу с недостоверной рекламой и новостями
26.01.2017 | Социальные сети
Реклама в лентах пользователей "ВКонтакте" стала запускаться автоматически

Предложения

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Тендеры

Полиграфия
Нанесение логотипа на ежедневники
26.01.2017
Наружная реклама
Таблички ПВХ
26.01.2017
Сувенирная продукция
Поставка набора к 23 февраля
25.01.2017
Полиграфия
Конверт С5 2000шт 2+0 с клапаном с отрывной лентой
26.01.2017
Полиграфия
Печать брошюры с присвоением ISBN
25.01.2017
Полиграфия
Печать листовок
25.01.2017
Полиграфия
КБС 1шт.
26.01.2017
Наружная реклама
Инсталляция outdoor из объемных букв с подсветкой
25.01.2017
Наружная реклама
Консоль и баннер
25.01.2017
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